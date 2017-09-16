عمدة لندن: لا وقت لدي لتغريدات ترامب

لندن، بريطانيا (CNN)— قال عمدة لندن صديق خان إنه كان مشغولاً والوقت لا يسعفه لرؤية تغريدات ترامب عن هجوم القطار، إذ أنه كان يركّز على حماية مواطنيه بدلاً عن ذلك.