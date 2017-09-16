لندن، بريطانيا (CNN)— قال عمدة لندن صديق خان إنه كان مشغولاً والوقت لا يسعفه لرؤية تغريدات ترامب عن هجوم القطار، إذ أنه كان يركّز على حماية مواطنيه بدلاً عن ذلك.
عمدة لندن: لا وقت لدي لتغريدات ترامب
عمدة لندن: لا وقت لدي لتغريدات ترامب
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و56 دقيقة.
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فيديو لعمدة لندن وهو يعلّق على تغريدات ترامب حول الهجوم على قطارات الأنفاق ببريطانيا.
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