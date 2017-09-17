"تفجير لندن".. الشرطة تخلي مبنى بسيوري بعد اعتقال مشتبه به

لندن، المملكة المتحدة (CNN)— قامت الشرطة البريطانية، السبت، بإخلاء مبنى سكني من قاطنيه، وذلك خلال عمليات البحث والتفتيش التي تلت إلقاء القبض على شاب مشتبه به في منطقة دوفر، يبلغ من العمر 18 عاما، دون تقديم أي معلومات إضافية عنه.

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وقالت شرطة الميتروبوليتان البريطانية في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "إن الإخلاء كان احترازيا،" لافتا إلى أن "سكان المبنى بالإضافة إلى سكان المناطق المجاورة للمبنى وفي محيط 100 متر."

ويذكر أن الانفجار الذي وقع في محطة بارسون غرين في العاصمة البريطانية، لندن، أدى إلى إصابة 29 شخصا بجروح، في الوقت الذي قالت فيه هيئة الإساف البريطانية إن أغلب الإصابات غير مهددة للحياة وأن معظمها ناجم عن حروق أصدرها "وميض الانفجار."