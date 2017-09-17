الشرطة البريطانية تعتقل مشتبها به ثان بتفجير بارسون غرين

لندن، المملكة المتحدة (CNN)— أعلنت الشرطة البريطانية، الأحد، عن اعتقال مشتبه به ثان في التفجير الذي استهدف قطار أنفاق بمحطة بارسون غرين بالعاصمة البريطانية، لندن، وأدى إلى جرح 30 شخصا.

في دقيقة واحدة.. ماذا حدث في انفجار مترو لندن؟ 1:11

وقالت الشرطة إن عناصر الأمن التابعين لقيادة مكافحة الإرهاب اعتقلوا المشتبه به البالغ من العمر 21 عاما في منطقة هونسلو، غرب لندن، مبينة أن الاعتقال "نفذ تحت البند رقم 41 من قانون مكافحة الإرهاب،" لافتة إلى أن المشتبه به "اصطحب إلى مركز شرطة جنوب لندن حيث يبقى في عهدة الشرطة."

ويذكر أن الشرطة البريطانية صنفت الحدث على أنه "عمل إرهابي،" مشيرة إلى أن الوقت لا زال مبكرا لمعرفة إن كان منفذ الهجوم معروفا لدى السلطات الأمنية، وذلك بعد رفع درجة التأهب الأمني إلى "حرج" وهي الدرجة التي قال فيها مصدر مطلع على سير التحقيقات إن ذلك يعني أن هناك فهم لدى الأجهزة الأمنية البريطانية بوجود هجوم قريب.