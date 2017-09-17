أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وفقاً لشرطة بلدة روزمونت الأمريكية، آخر ظهور لكينيكا جينكينس، التي تبلغ من العمر 19 عاماً، كان في حفلة بغرفة في فندق كراون بلازا شيكاغو أوهير. ونشرت الشرطة فيديو مراقبة يظهر جينكينس وهي تترنح لوحدها في الفندق في الساعات الباكرة من صباح يوم 9 سبتمبر 2017.
أمريكا: وفاة مراهقة في حجرة تجميد بفندق
أمريكا: وفاة مراهقة في حجرة تجميد بفندق
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