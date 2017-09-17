أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— إلى أي مدى ذهبت جماعات الكراهية العنصرية العنيفة في أمريكا لدفع أجندة أعمالها؟ هذا الفيديو جزء مقتضب من برنامج “Declassified”، الذي يعرض كل سبت في الساعة 9 مساءً بالتوقيت الشرقي.
أعضاء سابقون في FBI يشرحون أجندة “سيادة البيض”
أعضاء سابقون في FBI يشرحون أجندة سيادة البيض
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و54 دقيقة.
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جزء مقتضب من برنامج “Declassified”، الذي يعرض كل سبت في الساعة 9 مساءً بالتوقيت الشرقي.
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