أعضاء سابقون في FBI يشرحون أجندة “سيادة البيض”

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— إلى أي مدى ذهبت جماعات الكراهية العنصرية العنيفة في أمريكا لدفع أجندة أعمالها؟ هذا الفيديو جزء مقتضب من برنامج “Declassified”، الذي يعرض كل سبت في الساعة 9 مساءً بالتوقيت الشرقي.