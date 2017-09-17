أعضاء سابقون في FBI يشرحون أجندة “سيادة البيض”

أعضاء سابقون في FBI يشرحون أجندة سيادة البيض

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و54 دقيقة.
أمريكاالتمييز العنصريتمييز عرقي
0:34

جزء مقتضب من برنامج “Declassified”، الذي يعرض كل سبت في الساعة 9 مساءً بالتوقيت الشرقي.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— إلى أي مدى ذهبت جماعات الكراهية العنصرية العنيفة في أمريكا لدفع أجندة أعمالها؟ هذا الفيديو جزء مقتضب من برنامج “Declassified”، الذي يعرض كل سبت في الساعة 9 مساءً بالتوقيت الشرقي.

أمريكاالتمييز العنصريتمييز عرقي