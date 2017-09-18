روحاني لـCNN: أمريكا ستدفع ثمنا غاليا إذا ألغى ترامب الاتفاق النووي

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الولايات المتحدة الأمريكية "ستدفع ثمنا غاليا" على حد تعبيره إذا ما قام الرئيس دونالد ترامب بإلغاء الاتفاق النووي بين طهران ومجموعة دول عُرفت باسم 5+1 وتضم كلا من الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا والمانيا وبريطانيا.

وزير خارجية إيران لـCNN: لا يمكن إعادة التفاوض على الاتفاق النووي 1:07

جاء ذلك في مقابلة لروحاني مع الزميلة كريستيان آمانبور لـCNN حيث قال: "الخروج من هذا الاتفاق سيحمل معه ثمنا غاليا للولايات المتحدة الأمريكية، ولا اعتقد أن الأمريكيين مستعدون لدفع مثل هذا الثمن المرتفع مقابل أمر سيكون بلا جدوى بالنسبة لهم."

وأشار روحاني إلى أن قيام الإدارة الأمريكية بمثل هذا الأمر "لن يكون له أي نتائج بالنسبة لواشنطن، إلا أنه سيؤدي إلى تقليل وقطع الثقة الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية."

ويذكر أن أبرز بنود الاتفاق النووي مع طهران يتمحور حول تقييد البرنامج النووي ووضع حد لتخصيب اليورانيوم بنسب لا يتجاوز الـ 3.67 في المائة، وتحويل مفاعل فوردو وهو المنشأة الرئيسية لتخصيب اليورانيوم إلى مركز لأبحاث الفيزياء والتكنولوجيا النووية، بالإضافة إلى خفض عدد أجهزة الطرد المركزي إلى 5060 جهازا فقط.