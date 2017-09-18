الأمن المغربي يحقّق مع ناشطة هدّدت بـ"ذبح" العرب تضامنا مع الأكراد

الرباط (CNN)— تحقق الشرطة المغربية مع ناشطة تنسب نفسها للحركة الأمازيغية، اسمها مليكة مزان، بسبب فيديو مباشر بثته على صفحتها في فيسبوك، هددت فيه بوقوع فتنة وأعمال عنف بحق العرب في شمال إفريقيا في حال لم يتمكن الأكراد من تأسيس دولتهم، ممّا خلّف استنكارا واسعا، قبل أن تقوم مزان بحذف الفيديو.

وأكدت مصادر مقربة من مزان، التي تقدم نفسها في فيسبوك على أنها "شاعرة ورائية وناشطة أمازيغية، وصديقة كبيرة للشعب الكردي"، أنها استدعيت من لدن الشرطة القضائية في العاصمة المغربية الرباط، أمس الأحد، ولا تزال حد كتابة هذا الخبر (ظهر اليوم الاثنين) رهن الحراسة النظرية للتحقيق معها.

وحمل الفيديو المباشر الذي بثته مليكة مزان، منتصف الأسبوع الماضي، تهديدا كبيرا للعرب في منطقة شمال إفريقيا، إذ كتبت في تقديم الفيديو: "إما أن تقوم دولة كوردستان، أو نقوم نحن الأمازيغ بذبح العرب في شمال إفريقيا.. اختاروا يا ملاعين"، وهو ما أثار انتقادات واسعة بحقها في مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب.

وتدعم مزان، المعروفة بمواقفها الراديكالية، أكراد العراق في تأسيس دولتهم، إذ تنشر بشكل دائم منذ مدة على صفحات التواصل الاجتماعي رسائل مساندة لهم، وصلت حد كتابتها أنها ستكون أول مواطنة غير كردية تحصل على جواز سفر كردي في حال تأسيس الدولة، كما كتبت قبل أيام: " أيها المسلم ..اعلم ، هداك الله ، أن دينك يبقى ناقصا حتى تقف إلى جانب الكورد فيكتمل "، وقد عُرفت بدعمها الكبير لإسرائيل، إذ تطالب بتطبيع العلاقات معها.