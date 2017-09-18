مصادر لـCNN: المشتبه به بتفجير لندن سوري الجنسية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— كشفت مصادر لـCNN أن يحيى فروخ، هو المشتبه به في التفجير الذي استهدف قطار أنفاق في محطة بارسون غرين بالعاصمة البريطانية، لندن، وأدى إلى إصابة 30 شخصا بجروح غير مهددة للحياة وفقا لهيئة الإسعاف بالبلاد.

في دقيقة واحدة.. ماذا حدث في انفجار مترو لندن؟ 1:11

وقال سليمان سروار، وهو شريك في ملكية مطعم علاء الدين للدجاج في هونسلو، غرب لندن، حيث كان فروخ يعمل، إن الأخير اعتقل ليلة السبت ليتبع ذلك عمليات تفتيش لمطعمه من قبل عناصر أمنية الذين لم يقدموا أي تفاصيل حول سبب التفتيش أو ما الذي كانوا يسعون للعثور عليه.

ووصف سروار فروخ بالقول: "هو شخص عادي، وعادي جدا وإذا بالفعل قام بأي أمر فما كان يمكن توقع هذا، هو شخص عادي وتتوافق معه كأي زميل عمل آخر،" وفي الوقت الذي تناقلت فيه وسائل الإعلام البريطانية خبر أن فروخ هو أحد المشتبه بهم إلا أن شرطة الميتروبوليتان البريطانية لم تنشر أي أسماء بعد.