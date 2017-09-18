ترامب يعيد نشر مقطع لاستهداف كلينتون بكرة غولف

ترامب يعيد نشر مقطع استهداف كلينتون بكرة غولف

العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 18 سبتمبر/ايلول 2017; 09:09 (GMT +0400).
دونالد ترامبأمريكاهيلاري كلينتونتويتر
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أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر فيديو يظهره خلال تسديد كرة غولف إلى ظهر هيلاري كلينتون.

دونالد ترامبأمريكاهيلاري كلينتونتويتر