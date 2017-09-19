أمريكا: سجن مهندس باع معلومات لمن اعتقد أنه جاسوس روسي

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الاثنين، صدور حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بحق مهندس أقمار صناعية باع معلومات لشخص اعتقد أنه جاسوس يعمل لصالح روسيا.

شاهد كيف تتّبع مكتب التحقيقات الفيدرالي جاسوساً روسياً متخفياً 1:01

وبينت العدل الأمريكية في بيانها أن المهندس قام العام الماضي ببيع معلومات سرقها من مكان كان يعمل به وحاول بيعها لعميل بمكتب التحقيقات الفيدرالي كان يعمل متخفيا على أنه عميل للاستخبارات الروسية.

وأشار بيان وزارة العدل إلى أن المهندس، غريغوري آلن يبلغ من العمر 50 عاما، اعترف بالتهم الموجهة إليه أمام القضاء في جلسة عقدت في مايو/ أيار، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة المعلومات التي حاول بيعها أو المؤسسة التي سرق هذه المعلومات منها.