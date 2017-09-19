ترامب بـUN: الاتفاق النووي محرج وحان الوقت لكشف الدول الداعمة للإرهاب

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الاتفاق النووي الذي وقع بين دول 5+1 وإيران "محرج بالنسبة لأمريكا" على حد تعبيره، منتقدا النظام الإيراني الذي وصفه بـ"القاتل."

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جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس الأمريكي أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قال: "أمريكا لا تفرض أسلوب عيشها على أي أحد، كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية سأضع أمريكا أولا وكذلك أنتم كزعماء وقادة للعالم يجب عليكم وضع دولكم أولا والولايات المتحدة الأمريكية ستكون صديقة للعالم."

وأضاف: "حان الوقت لكشف الدول الداعمة لجماعات مثل القاعدة وحزب الله.. علينا رفض التهديدات التي تمس سيادة الدول من أوكرانيا إلى بحر الصين،" متطرقا لملف كوريا الشمالية واصفا زعيمها، كيم جونغ أون بـ"رجل الصواريخ،" قائلا إنه "في مهمة انتحارية."

وأردف بالقول: "حكومة إيران حولت مقدرات البلاد لدعم جماعات إرهابية وزعزعة استقرار دول مجاورة عوضا عن تسخير هذه المقدرات في صالح الشعب الإيراني الذي يريد التغيير،" ملقيا الضوء على الزيارة التي قام بها للمملكة العربية السعودية، حيث قال: "تشرفت بمخاطبة أكثر من 50 زعيما عربيا وإسلاميا في السعودية."