شاهد.. روحاني: على أمريكا شرح أسباب نشرها الإرهاب والتطرف في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— جزء مقتضب من خطاب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذي قال فيه إن على حكومة الولايات المتحدة أن تشرح لشعبها أسباب إنفاق مليارات الدولارات على جلب الحرب والبؤس في المنطقة، عوضاً عن المساهمة في السلام والاستقرار.