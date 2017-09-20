دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— جزء مقتضب من خطاب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذي قال فيه إن على حكومة الولايات المتحدة أن تشرح لشعبها أسباب إنفاق مليارات الدولارات على جلب الحرب والبؤس في المنطقة، عوضاً عن المساهمة في السلام والاستقرار.
شاهد.. روحاني: على أمريكا شرح أسباب نشرها الإرهاب والتطرف في المنطقة
روحاني يتهم أمريكا بنشر الإرهاب في المنطقة
العالم
آخر تحديث الأربعاء, 20 سبتمبر/ايلول 2017; 09:56 (GMT +0400).
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خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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