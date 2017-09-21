كوريا الشمالية بعد تهديد ترامب بتدميرها: لن يخيفنا النباح

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- رد وزير الخارجية الكوري الشمالي، راي يونغ هو، بعنف على التهديدات التي وجهها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لبلاده بسبب ملفها النووي وتجاربها الصاروخية، قائلا إن بيونغ يانغ لن يصيبها الرعب بسبب "صوت النباح" على حد تعبيره.

وقال هو، في حديث مقتضب مع الصحفيين خارج فندقه في نيويورك الأربعاء، ردا على سؤال حول تهديد ترامب بتدمير بلاده: "إذا كان (ترامب) يعتقد أنه يمكنه إخافتنا بصوت نباح الكلب فسيكون الأمر عبارة عن أحلام كلاب فحسب" في إشارة إلى الفولكلور الكوري الذي يشبّه الأفكار الخيالية بـ"أحلام الكلاب."

وكان ترامب قد قال خلال كلمته أمام الأمم المتحدة أن بلاده قد تضطر إلى "تدمير كوريا الشمالية" إذا وجدت نفسها مجبرة على اللجوء إلى القوة لحماية نفسها وحلفائها من برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية."