زيمبابوي: استقالة الرئيس روبيرت موغابي بعد 37 عاما بالسلطة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن الرئيس الزيمبابوي، روبيرت موغابي، استقالته من منصبه بعد 37 عاما في السلطة، وفقا لرئيس البرلمان في البلاد، وذلك بعد حالة من عدم الاستقرار شهدتها البلاد إثر تحرك وصف بأنه "شبه انقلاب" للجيش.

حكمه يقترب من النهاية بعد 4 عقود.. من هو روبرت موغابي؟ 1:37

وكان الزب الحاكم في زيمبابوي أعلن الأحد، عزل موغابي من قيادة الحزب، ومنحه مهلة حتى ظهر الاثنين، للاستقالة من رئاسة البلاد أو بدء إجراءات عزله.

وكان مصدر مسؤول مطلع على المفاوضات الجارية بين موغابي والجيش، قد قال في تصريحات لـCNN، إن موغابي رفض التنازل عن السلطة، خلال اجتماع السبت مع قادة الجيش لبحث مستقبل البلاد، حيث يطالب الجيش موغابي بالتنازل عن السلطة لرئيس مؤقت يحكم البلاد حتى إجراء الانتخابات.

ويذكر أن موغابي، البالغ من العمر 93 عاما، رفض التنازل عن السلطة، بالتزامن مظاهرات حاشدة تطالب برحيله، بعدما تزعزعت سلطته، الأربعاء الماضي.