شاهد.. نقل 3 من أمن ترامب “لإساءة التصرف” مع سيدات أثناء جولته بآسيا

(CNN)-- مزاعم “إساءة تصرف” من قبل عدد من أفراد الأمن الأمريكي مع نساء أجنبيات أثناء رحلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى آسيا أدت إلى تحقيق أفضى إلى نقلهم من وظائفهم، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة واشنطن بوست، عازية المعلومات إلى مصدر مطلع على القضية. وذكرت الصحيفة أن الأفراد الثلاثة عملوا لصالح جهاز الاتصالات في البيت الأبيض وكانوا مسافرين مع الرئيس ترامب أثناء رحلته الأخيرة إلى خارج البلاد.