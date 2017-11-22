(CNN)-- قضت محكمة دولية في لاهاي على الجنرال الصربي السابق راتكو ملاديتش بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بعشر تهم من أصل إحدى عشرة لجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب البوسنة في التسعينيات.
شاهد.. لحظة الحكم على ملاديتش بالسجن مدى الحياة
شاهد لحظة الحكم على ملاديتش بالسجن مدى الحياة
العالم
آخر تحديث الأربعاء, 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 09:54 (GMT +0400).
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ملاديتش أدين بعشر تهم من أصل إحدى عشرة بارتكاب مجازر وجرائم ضد الإنسانية.
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