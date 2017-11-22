شاهد.. لحظة الحكم على ملاديتش بالسجن مدى الحياة

(CNN)-- قضت محكمة دولية في لاهاي على الجنرال الصربي السابق راتكو ملاديتش بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بعشر تهم من أصل إحدى عشرة لجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب البوسنة في التسعينيات.