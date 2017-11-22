شاهد.. كاميرات توثّق محاولة انشقاق جندي من كوريا الشمالية

كاميرا توثّق محاولة انشقاق جندي من بيونغ يانغ

العالم
آخر تحديث الأربعاء, 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 04:26 (GMT +0400).
كوريا الجنوبيةكوريا الشمالية
1:32

يظهر الجندي وهو بداخل مركبة عسكرية مسرعة باتجاه الحدود مع الجارة الجنوبية.

(CNN)-- نشرت الأمم المتحدة مقطعاً يظهر جندياً في كوريا الشمالية وهو يحاول الانشقاق، حيث كان بداخل مركبة عسكرية مسرعة باتجاه الحدود مع الجارة الجنوبية. وكان هذا قبل أن يلحق به جنود كوريا الشمالية ليطلقوا النار عليه مع توقف المركبة. وبعد تعرضه لقرابة خمس طلقات، سُحب الجندي إلى بر الأمان من قبل جنود كوريا الجنوبية.

كوريا الجنوبيةكوريا الشمالية