(CNN)-- نشرت الأمم المتحدة مقطعاً يظهر جندياً في كوريا الشمالية وهو يحاول الانشقاق، حيث كان بداخل مركبة عسكرية مسرعة باتجاه الحدود مع الجارة الجنوبية. وكان هذا قبل أن يلحق به جنود كوريا الشمالية ليطلقوا النار عليه مع توقف المركبة. وبعد تعرضه لقرابة خمس طلقات، سُحب الجندي إلى بر الأمان من قبل جنود كوريا الجنوبية.
شاهد.. كاميرات توثّق محاولة انشقاق جندي من كوريا الشمالية
كاميرا توثّق محاولة انشقاق جندي من بيونغ يانغ
العالم
آخر تحديث الأربعاء, 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 04:26 (GMT +0400).
1:32
يظهر الجندي وهو بداخل مركبة عسكرية مسرعة باتجاه الحدود مع الجارة الجنوبية.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.