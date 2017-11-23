أمريكا تصف أزمة مسلمي الروهينغا بـ"التطهير العرقي"

(CNN)-- هرب ما يقارب من 615 ألف من الروهينغا المسلمين، أقلية في ميانمار، عبر الحدود إلى بنغلاديش منذ نهاية شهر أغسطس/ آب.
الجرائم ضدهم واضحة، فهم تكلموا عن حرق قراهم وقتلهم واغتصاب النساء منهم، وقد هربوا بأرقام ضخمة باحثين عن الأمان في بنغلاديش.
زار وزير خارجية أمريكا، ريكس تيلرسون ميانمار، وهو يقول الآن إنها حالة تطهير عرقي بالتأكيد
(CNN)-- هرب ما يقارب من 615 ألف من الروهينغا المسلمين، أقلية في ميانمار، عبر الحدود إلى بنغلاديش منذ نهاية شهر أغسطس/ آب.
الجرائم ضدهم واضحة، فهم تكلموا عن حرق قراهم وقتلهم واغتصاب النساء منهم، وقد هربوا بأرقام ضخمة باحثين عن الأمان في بنغلاديش.
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