أمريكا تصف أزمة مسلمي الروهينغا بـ"التطهير العرقي"

(CNN)-- هرب ما يقارب من 615 ألف من الروهينغا المسلمين، أقلية في ميانمار، عبر الحدود إلى بنغلاديش منذ نهاية شهر أغسطس/ آب.

الجرائم ضدهم واضحة، فهم تكلموا عن حرق قراهم وقتلهم واغتصاب النساء منهم، وقد هربوا بأرقام ضخمة باحثين عن الأمان في بنغلاديش.