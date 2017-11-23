أمريكا تصف أزمة مسلمي الروهينغا بـ"التطهير العرقي"

أمريكا تصف أزمة الروهينغا بـ"التطهير العرقي"

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و14 دقيقة.
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1:42

زار وزير خارجية أمريكا، ريكس تيلرسون ميانمار، وهو يقول الآن إنها حالة تطهير عرقي بالتأكيد

(CNN)-- هرب ما يقارب من 615 ألف من الروهينغا المسلمين، أقلية في ميانمار، عبر الحدود إلى بنغلاديش منذ نهاية شهر أغسطس/ آب.

الجرائم ضدهم واضحة، فهم تكلموا عن حرق قراهم وقتلهم واغتصاب النساء منهم، وقد هربوا بأرقام ضخمة باحثين عن الأمان في بنغلاديش.

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