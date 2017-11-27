شاهد.. بركان مكسيكي يثور 3 مرات في يوم واحد
شاهد.. بركان مكسيكي يثور 3 مرات في يوم واحد
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و28 دقيقة.
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ثار بركان “ Popocatepetl “ الذي يقع في وسط المكسيك 3 مرات في يوم واحد ناشرا رماده على القرى المجاورة.
ثار بركان “ Popocatepetl “ الذي يقع في وسط المكسيك 3 مرات في يوم واحد ناشرا رماده على القرى المجاورة.
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