شاهد.. بركان مكسيكي يثور 3 مرات في يوم واحد

شاهد.. بركان مكسيكي يثور 3 مرات في يوم واحد

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و28 دقيقة.
المكسيكبراكين
1:06

ثار بركان “ Popocatepetl “ الذي يقع في وسط المكسيك 3 مرات في يوم واحد ناشرا رماده على القرى المجاورة.

المكسيكبراكين