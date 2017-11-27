تعرّ وتخدير.. آباء يزعمون تعرض أطفالهم لتحرش جنسي بحضانة بالصين

(CNN)-- اعتُقلت معلّمة شابة في الصين بتهمة التحرش بأطفال في حين احتجز شخص آخر لنشر إشاعات خاطئة واختلاق روايات. التفاصيل بدأت بالظهور الأسبوع المنصرم، إذ أن والدة أحد الطلاب نشرت مقطعاً على الانترنت قائلة بأن قرابة ثمانية آباء أخبروها أن أطفالهم يتعرضون للتخدير والتحرش، بما فيهم ابنة السيدة نفسها. وقالت سيدة أخرى لصحيفة محلية إن ابنتها حقنت بسائل بني وقيل لها بعد ذلك بأن تتعرى. بعدها كشف عليها رجل غريب عار.