تعرّ وتخدير.. آباء يزعمون تعرض أطفالهم لتحرش جنسي بحضانة بالصين

تعرّ وتخدير.. مزاعم بتعرض أطفال لتحرش جنسي

العالم
آخر تحديث منذ15 دقيقة.
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1:38

القصص بدأت بالظهور على الانترنت في وقت متأخر من الأسبوع الماضي، وأحدثت غضباً عارماً في البلاد.

(CNN)-- اعتُقلت معلّمة شابة في الصين بتهمة التحرش بأطفال في حين احتجز شخص آخر لنشر إشاعات خاطئة واختلاق روايات. التفاصيل بدأت بالظهور الأسبوع المنصرم، إذ أن والدة أحد الطلاب نشرت مقطعاً على الانترنت قائلة بأن قرابة ثمانية آباء أخبروها أن أطفالهم يتعرضون للتخدير والتحرش، بما فيهم ابنة السيدة نفسها. وقالت سيدة أخرى لصحيفة محلية إن ابنتها حقنت بسائل بني وقيل لها بعد ذلك بأن تتعرى. بعدها كشف عليها رجل غريب عار.

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