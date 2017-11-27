البابا فرانسيس في ميانمار وسط تصاعد أزمة الروهينغا
البابا فرانسيس في ميانمار وسط أزمة الروهينغا
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و24 دقيقة.
1:52
وصل بابا الفاتيكان، فرانسيس إلى ميانمار، ليصبح أول بابا يزور دولة في جنوب شرق آسيا.
وصل بابا الفاتيكان، فرانسيس إلى ميانمار، ليصبح أول بابا يزور دولة في جنوب شرق آسيا.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.