البابا فرانسيس في ميانمار وسط تصاعد أزمة الروهينغا

البابا فرانسيس في ميانمار وسط أزمة الروهينغا

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و24 دقيقة.
البابا فرنسيسالفاتيكانميانمارالإسلامالروهينغا
1:52

وصل بابا الفاتيكان، فرانسيس إلى ميانمار، ليصبح أول بابا يزور دولة في جنوب شرق آسيا.

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