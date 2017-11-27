تصاعد الإسلاموفوبيا في ميانمار.. من يدافع عن المسلمين؟

شاهد.. تصاعد الإسلاموفوبيا في ميانمار

العالم
آخر تحديث منذ49 دقيقة.
الروهينغاميانمارالإسلامالإسلاموفوبياالبوذية
3:11

أكثر من 600 ألف من الروهينغا طردوا من منازلهم عبر الحدود إلى الجارة بنغلاديش.

(CNN)-- وسط تبادل للاتهامات بين لاجئي الروهينغا وحكومة ميانمار، وصل رهاب الإسلام في البلاد إلى مستويات مرتفعة. ورغم أن المسلمين يشكلون حوالي 5٪ فقط من السكان، غير أن بعض الرهبان البوذيين يقولون إنهم يشكلون تهديداً محتملا للبلاد.

الروهينغاميانمارالإسلامالإسلاموفوبياالبوذية