تصاعد الإسلاموفوبيا في ميانمار.. من يدافع عن المسلمين؟

(CNN)-- وسط تبادل للاتهامات بين لاجئي الروهينغا وحكومة ميانمار، وصل رهاب الإسلام في البلاد إلى مستويات مرتفعة. ورغم أن المسلمين يشكلون حوالي 5٪ فقط من السكان، غير أن بعض الرهبان البوذيين يقولون إنهم يشكلون تهديداً محتملا للبلاد.