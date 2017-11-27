(CNN)-- وسط تبادل للاتهامات بين لاجئي الروهينغا وحكومة ميانمار، وصل رهاب الإسلام في البلاد إلى مستويات مرتفعة. ورغم أن المسلمين يشكلون حوالي 5٪ فقط من السكان، غير أن بعض الرهبان البوذيين يقولون إنهم يشكلون تهديداً محتملا للبلاد.
تصاعد الإسلاموفوبيا في ميانمار.. من يدافع عن المسلمين؟
شاهد.. تصاعد الإسلاموفوبيا في ميانمار
العالم
آخر تحديث منذ49 دقيقة.
3:11
أكثر من 600 ألف من الروهينغا طردوا من منازلهم عبر الحدود إلى الجارة بنغلاديش.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.