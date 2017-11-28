البنتاغون لـCNN: مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية بالمياه الدولية

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قالت الكولونيل ميشيل بالدانزا، المتحدة باسم وزراة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون،" إن مقاتلة روسية من طراز SU-30 اعترضت طائرة أمريكية من طراز P-8A فوق البحر الأسود.

طائرة حربية روسية تقترب من طائرة أمريكية لمسافة 3 أمتار 0:54

وبينت المتحدثة في تصريح لـCNN: "الطائرة الأمريكية كانت تحلق في المياه الدولية ولم تقم بأي تصرف يستدعي هذا التصرف للمقاتلة الروسية،" لافتة إلى أن المقاتلة الروسية اعترضت الطائرة الأمريكية من الجانب الأيمن إلى الأيسر، الأمر الذي أدى إلى تعرض الطائرة الأمريكية لمطبات عنيفة وانحراف بـ15 درجة.

من جهتها أصدرت المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية بيانا قالت فيه: "تم اكتشاف هدف جوي قرابة الساعة الواحدة ظهرا من قبل وسائل مراقبة الجو فوق المياه المحايدة للبحر الأسود، وكان يقترب بسرعة كبيرة للحدود الدولية الروسية. وبهدف اعتراضه أقلعت مقاتلة سوخوي 30… وبعد اقتراب المقاتلة الروسية تم التعرف على طائرة استطلاع أمريكية من طراز (بي8اي بوسيدون)" وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية.