جيش كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أطلقت كوريا الشمالية، فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي، صاروخا باليستيا، وذلك بعد مرور نحو شهرين على آخر إطلاق قامت به، وفقا لرئاسة الأركان بجيش كوريا الجنوبية.

شاهد ماذا وجد الأطباء داخل بطن جندي منشق من كوريا الشمالية 3:25

وتمكنت CNN من التأكد من وقوع إطلاق الصاروخ مع المسؤولين في كوريا الجنوبية، الذين قالوا وقتها إن الصاروخ لا يزال يحلق إلى الجهة الشرقية من شبه الجزيرة الكورية.

ويذكر أن كوريا الشمالية أطلقت 22 صاروخا غير محملين برؤوس حربية خلال 15 تجربة صاروخية منذ فبراير/ شباط الماضي، في الوقت الذي يقول فيه مسؤولون أمريكيون إن بيونغ يانغ لا تزال مستمرة في تجربة أنظمة التوجيه والوقود والمحركات بصواريخها وقد تكون قادرة على تحميل رؤوس حربية مصغرة العام 2018.