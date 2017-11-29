أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أجرى الجيش الكوري الجنوبي، الأربعاء، تدريبا صاروخيا على الحدود مع الجارة الشمالية بعد دقائق على إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً جديداً.
هل تدق طبول الحرب؟.. سيول ترد عسكرياً على تجربة بيونغ يانغ الصاروخية
سيول ترد عسكرياً على صاروخ بيونغ يانغ
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و32 دقيقة.
1:07
وفقاً لكوريا الجنوبية فإن صواريخها من طراز هانيمو 2 تماثل في مداها صواريخ بيونغ يانغ العابرة للقارات
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.