هل تدق طبول الحرب؟.. سيول ترد عسكرياً على تجربة بيونغ يانغ الصاروخية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أجرى الجيش الكوري الجنوبي، الأربعاء، تدريبا صاروخيا على الحدود مع الجارة الشمالية بعد دقائق على إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً جديداً.