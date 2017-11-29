هل تدق طبول الحرب؟.. سيول ترد عسكرياً على تجربة بيونغ يانغ الصاروخية

سيول ترد عسكرياً على صاروخ بيونغ يانغ

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و32 دقيقة.
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وفقاً لكوريا الجنوبية فإن صواريخها من طراز هانيمو 2 تماثل في مداها صواريخ بيونغ يانغ العابرة للقارات

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أجرى الجيش الكوري الجنوبي، الأربعاء، تدريبا صاروخيا على الحدود مع الجارة الشمالية بعد دقائق على إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً جديداً.