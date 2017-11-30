مصادر لـCNN: ترامب يستعد لتغيير وزير خارجيته

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشفت مصادر أمريكية مسؤولة، لـCNN، أن البيت الأبيض يدرس بجدية سيناريو تغيير وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون وتعيين مدير الاستخبارات المركزية مايك بومبيو خلفا له، خلال الشهور القليلة المقبلة.

وقالت المصادر إنه لم يتم التوصل بعد إلى موعد رحيل تيلرسون المتوقع منذ شهور، في ظل ظهور توتر في علاقته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتقارير عن أن تيلرسون وصف ترامب بـ"الأحمق". وأضافت المصادر أن بومبيو في صدارة المرشحين لوزارة الخارجية.

وذكرت المصادر أن المرشح المحتمل، بحسب الخطة الأولية، لتولي منصب مدير الاستخبارات المركزية (CIA)، في حال تولي بومبيو لحقيبة الخارجية، هو السيناتور الجمهوري توم كوتون. وتوطدت العلاقة بين ترامب وبومبيو خلال الشهور القليلة الماضية.