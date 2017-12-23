أمريكا: اعتقال عنصر سابق بالبحرية خطط لهجوم و"عبّر" عن ولائه لداعش

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أعلنت السلطات الأمريكية، الجمعة، عن اعتقالها لعنصر سابق بالبحرية خطط لتنفيذ هجوم خلال يوم الميلاد يستهدف المرفأ 39 في سان فرانسيسكو.

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وبينت وزارة العدل الأمريكية أن المشتبه به يدعى ايفيريت آرون جيمسون ويبلغ من العمر 26 عاما، اعتقل ويواجه تهما بتقديم مساعدة مادية لمنظمة إرهابية أجنبية، في حين لفت مكتب التحقيقات الفيدرالي أو ما يُعرف بـ"FBI" أن المشتبه به "عبّر" عن ولائه لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش."

ولفت الـFBI إلى أن مراقبة جيمسون بدأت في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد الاشتباه بنشاطاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث "أعجب" بمنشورات حول هجمات إرهابية وأخرى لداعش، قبل أن يتواصل معه عميل متخف من مكتب التحقيقات الفيدرالي ويلتقيه في الـ16 من ديسمبر/ كانون الأول وبحثا تنفيذ هجوم باستخدام قنابل وأسلحة يستهدف المرفأ 39.