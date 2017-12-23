شاهد..صاروخ "فالكون 9" يضيء سماء كاليفورنيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— يظهر في هذا الفيديو لحظات انطلاق صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" والذي أضاء سماء ولاية كاليفورنيا بعد نجاح عملية إطلاقه، من قبل وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".