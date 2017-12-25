مفوضية الانتخابات بروسيا ترفض ترشح معارض لبوتين.. وهذا هو السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت مفوضية الانتخابات المركزية في روسيا، الاثنين، رفضها طلب الترشح لسباق الرئاسة 2018 المقدم من أليكسي نافالين المعارض للرئيس فلاديمير بوتين.

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وبينت المفوضية أن سبب الرفض هو "سجل نافالين الإجرامي" وفقا لما نقلته وكالة أنباء ريا- نوفوستي الروسية، وهو الأمر الذي رد عليه نافالين داعيا إلى مقاطعة الانتخابات.

وقال بوريس ابزيف، عضو المفوضية الروسية: "أي مواطن صدر بحقه حكم لارتكابه جريمة وخصوصا جريمة خطيرة ولديه سجل حافل بهذه الجرائم، ليس لديه حق لانتخابه رئيسا للفدرالية الروسية."

ويذكر أن نافالين أدين بتهمة اختلاس في قضية قال مؤيدوه أنها كانت ضربة استباقية قبيل إعلانه نيته الترشح للانتخابات الرئاسية الروسية المزمع عقدها في مارس/ آذار المقبل.