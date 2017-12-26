روسيا: أمريكا "تجاوزت الحدود" بقرار تسليح أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، السبت، إن قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بأسلحة مضادة للدبابات يعني أن الولايات المتحدة "تدفع بوضوح إلى إراقة دماء جديدة في أوكرانيا."

وتابع ريابكوف تصريحه قائلاً: "الأسلحة الأمريكية يمكن أن تؤدي إلى وقوع ضحايا جدد في البلد المجاور لنا، ولا يمكننا أن نبقى غير مكترثين لذلك."

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وقال إن "الولايات المتحدة تجاوزت الحدود" واتهمها بـ"إثارة الحرب" بدلاً من التصرف كوسيطٍ في حل الصراع الأوكراني.

وقد أتى تصريح ريابكوف رداً على إعلان الإدارة الأمريكية، الجمعة، بتزويد الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا بـ "قدراتٍ دفاعيةٍ معززة كجزءٍ من جهودنا لمساعدة أوكرانيا على بناء قدراتهم الدفاعية طويلة الأمد، للحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، وردّ أي عدوانٍ إضافي."

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