إليكم أكبر 7 أحداث لعام 2017

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من مزادات العبيد في ليبيا وتطهيرات عرقية للمسلمين في ميانمار، إلى حركات إصلاح في السعودية وهزيمة "خلافة داعش" المزعومة وهجمات الكيماوي التي قام بها النظام السوري ضد المدنيين.. هذه هي أهم الأمور التي حدثت عام 2017.