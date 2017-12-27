إليكم أكبر 7 أحداث لعام 2017
إليكم أكبر 7 أحداث لعام 2017
العالم
آخر تحديث منذ57 دقيقة.
8:07
من مزادات العبيد في ليبيا وتطهيرات عرقية للمسلمين في ميانمار، إلى حركات إصلاح في السعودية وهزيمة "خلافة داعش" المزعومة وهجمات الكيماوي التي قام بها النظام السوري ضد المدنيين.. هذه هي أهم الأمور التي حدثت عام 2017.
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