إليكم أكبر 7 أحداث لعام 2017

إليكم أكبر 7 أحداث لعام 2017

العالم
آخر تحديث منذ57 دقيقة.
الأمير محمد بن سلمانالحرب السوريةالروهينغاالمملكة العربية السعوديةحرب داعش
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من مزادات العبيد في ليبيا وتطهيرات عرقية للمسلمين في ميانمار، إلى حركات إصلاح في السعودية وهزيمة "خلافة داعش" المزعومة وهجمات الكيماوي التي قام بها النظام السوري ضد المدنيين.. هذه هي أهم الأمور التي حدثت عام 2017.

الأمير محمد بن سلمانالحرب السوريةالروهينغاالمملكة العربية السعوديةحرب داعشداعشسورياكوريا الشماليةميانمار