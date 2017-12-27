ما هي الرسائل والتوترات المحيطة بالقوى العسكرية الروسية؟

ما هي التوترات حول القوى العسكرية الروسية؟

العالم
آخر تحديث الأربعاء, 27 ديسمبر/كانون الأول 2017; 05:12 (GMT +0400).
روسيافلاديمير بوتيندونالد ترامبأمريكاالبحرية الروسية
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هذه المرة الأحدث مما تدعوه الحكومة البريطانية "تزايد إبحار السفن الحربية الروسية" بالقرب من ساحل الأولى

(CNN)-- تتبعت مروحية تابعة للبحرية الملكية البريطانية سفينة حربية روسية يوم عيد الميلاد، إذ أبحرت السفينة الروسية بالقرب من مياه بريطانيا الإقليمية. وهذا جزء من رسالة من موسكو إلى واشنطن.. أن الجيش الروسي سيكون قوة لا يستهان بها عام 2018.

روسيافلاديمير بوتيندونالد ترامبأمريكاالبحرية الروسيةالجيش الروسي