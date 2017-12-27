ما هي الرسائل والتوترات المحيطة بالقوى العسكرية الروسية؟

(CNN)-- تتبعت مروحية تابعة للبحرية الملكية البريطانية سفينة حربية روسية يوم عيد الميلاد، إذ أبحرت السفينة الروسية بالقرب من مياه بريطانيا الإقليمية. وهذا جزء من رسالة من موسكو إلى واشنطن.. أن الجيش الروسي سيكون قوة لا يستهان بها عام 2018.