شاهد.. رجل يعتدي على مسن يبلغ 86 عاماً داخل دار للمسنين

الاعتداء على مسن يبلغ 86 عاماً في دار للمسنين

العالم
آخر تحديث الخميس, 28 ديسمبر/كانون الأول 2017; 09:54 (GMT +0400).
أمريكاحوادثجرائم
2:09

في هذا الفيديو ، يظهر أحد النزلاء في دار للمسنين يهاجم نزيلاً آخر

أمريكاحوادثجرائم