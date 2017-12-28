شاهد.. رجل يعتدي على مسن يبلغ 86 عاماً داخل دار للمسنين
الاعتداء على مسن يبلغ 86 عاماً في دار للمسنين
العالم
آخر تحديث الخميس, 28 ديسمبر/كانون الأول 2017; 09:54 (GMT +0400).
2:09
في هذا الفيديو ، يظهر أحد النزلاء في دار للمسنين يهاجم نزيلاً آخر
في هذا الفيديو ، يظهر أحد النزلاء في دار للمسنين يهاجم نزيلاً آخر
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