تركيا ترحّب بقرار أمريكا لرفع حجب التأشيرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبّرت السفارة التركية في واشنطن، الخميس، عن "ترحيبها" بقرار الولايات المتحدة لاستئناف منح التأشيرات للمواطنين الأتراك بعد تعليق متبادل من الدوةلتين لمنح التأشيرات لمواطني الدولتين في أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وأعلنت السفارة في بيان نشر عبر حساب السفارة على تويتر، إن "المحدّدات على خدمات التأشيرة المطبّقة على المواطنين الأمريكيين قد رفعت في الوقت ذاته."

وأضافت السفارة بأنه "وبخصوص الضمان الذي عبّرت عنه الولايات المتحدة ببيانها، نود التأكيد على أن "تركيا دولة قانون، ومن غير الوارد أن تعطي حكومتنا أي ضمانات بخصوص القضايا التابعة لإجراءات قضائية بحقها."

وذكرت السفارة ببيانها: "لم يخضع أي موظف في أي بعثة دبلوماسية بتركيا للتحقيق القضائي بسبب ممارسته لوظيفته الرسمية في دولتنا،" مضيفة: "ورغم توضيحنا السابق لما يناقض هذه الفكرة، فإنه من غير اللائق إيصال معلومة غير صحيحة للشعبين التركي والأمريكي بأن هذه الضمانات ستتوفر."

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يأتي هذا بعد صدور حكم قضائي تركي بحبس، متين طوبوز، الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها التجسس، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول حينها، لتعلّق الولايات المتحدة التأشيرات للمواطنين الأتراك، وترد عليها تركيا بالمثل.

وخلال التحقيقات تبيّن للنيابة العامة التركية ارتباط "طوبوز" بالمدعي العام السابق الفار "زكريا أوز"؛ ومدراء شرطة سابقين، يشتبه بانتمائهم لمنظمة "فتح الله غولن"، التي تتهمها أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو/ تموز 2016.

وكانت العلاقات بين أنقرة وواشنطن قد شهدت الكثير من التوتر منذ عام 2016، خاصة بعدما طالبت أنقرة بتسليم غولن المقيم منذ سنوات في الولايات المتحدة، إلى جانب الاختلاف في وجهات النظر حول قضايا إقليمية بين البلدين العاملين ضمن حلف الناتو.