حريق ضخم يسلب أرواح سكان حي في نيويورك

حريق ضخم يسلب أرواح سكان حي في نيويورك

العالم
آخر تحديث الجمعة, 29 ديسمبر/كانون الأول 2017; 03:04 (GMT +0400).
أمريكاشرطة نيويوركنيويوركحرائقحوادث
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وهرعت فرق الاطفاء والطوارىء الى مكان الحادث في محاولة منها لاخماد الحريق والسيطرة عليه.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— لقي 12 شخصا حتفهم، فيما أصيب آخرون بجروح، الجمعة، بحريق ضخم شب في مبنى يتكون من خمسة طوابق في حي برونكس بمدينة نيويورك الأمريكية.

 

 

أمريكاشرطة نيويوركنيويوركحرائقحوادث