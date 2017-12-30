شاهد.. احتجاجات في إيران وهتافات مناهضة لروحاني

احتجاجات في إيران وهتافات مناهضة لروحاني

العالم
آخر تحديث السبت, 30 ديسمبر/كانون الأول 2017; 01:35 (GMT +0400).
إيرانالانتخابات الإيرانيةمظاهرات
1:05

وصفت الاحتجاجات بأنها الأضخم منذ احتجاجات "الحركة الخضراء" عام 2009 بعد الانتخابات آنذاك.

نظم إيرانيون غاضبون احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة في عدة مدن إيرانية من بينها العاصمة طهران، حيث ردد المتظاهرون هتافات مناهضة للرئيس حسن روحاني.

ووصفت الاحتجاجات بأنها الأضخم منذ احتجاجات "الحركة الخضراء" عام 2009 بعد الانتخابات آنذاك.

إيرانالانتخابات الإيرانيةمظاهرات