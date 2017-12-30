شاهد.. احتجاجات في إيران وهتافات مناهضة لروحاني

نظم إيرانيون غاضبون احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة في عدة مدن إيرانية من بينها العاصمة طهران، حيث ردد المتظاهرون هتافات مناهضة للرئيس حسن روحاني.

ووصفت الاحتجاجات بأنها الأضخم منذ احتجاجات "الحركة الخضراء" عام 2009 بعد الانتخابات آنذاك.