الأمين العام للأمم المتحدة يوجه "إنذارا قويا" إلى العالم
أمين عام الأمم المتحدة يوجه "إنذارا" للعالم
العالم
آخر تحديث الأحد, 31 ديسمبر/كانون الأول 2017; 11:57 (GMT +0400).
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وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأحد، "إنذارا قويا" إلى العالم بشأن التحديات الجسيمة من استمرار وتفاقم النزاعات إلى تغير المناخ وازدياد انعدام المساواة، وذلك في رسالته بمناسبة العام الجديد. ودعا غوتيريس زعماء العالم إلى العمل على توحيد صفوف الشعوب، مؤكدا أن ذلك سيتيح إمكانية بناء عالم أكثر أمنا وأمانا وتسوية النزاعات والتغلب على الكراهية والدفاع عن القيم المشتركة.
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