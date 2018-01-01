(CNN)-- اقتحم أفراد من مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل شخص يشتبه في أنه موالٍ لتنظيم داعش في مدينة ستيرلينغ بولاية فرجينيا الأمريكية. وقد حاول الرجل الفرار، لكنه اعتقل وفقاً لما ذكره المكتب.
شاهد.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهم منزل أمريكي مشتبه بموالاته لداعش
FBI تداهم منزل أمريكي مشتبه بموالاته لداعش
العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 01 يناير/كانون الثاني 2018; 03:41 (GMT +0400).
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أثناء المداهمة، حاول المشتبه به، شون أندرو دانكان، الهروب بحسب ما يزعم، وحاول إتلاف أدلة.
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