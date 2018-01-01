شاهد.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهم منزل أمريكي مشتبه بموالاته لداعش

FBI تداهم منزل أمريكي مشتبه بموالاته لداعش

العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 01 يناير/كانون الثاني 2018; 03:41 (GMT +0400).
مكتب التحقيقات الفيدراليداعشأمريكاالأمن الأمريكي
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أثناء المداهمة، حاول المشتبه به، شون أندرو دانكان، الهروب بحسب ما يزعم، وحاول إتلاف أدلة.

(CNN)-- اقتحم أفراد من مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل شخص يشتبه في أنه موالٍ لتنظيم داعش في مدينة ستيرلينغ بولاية فرجينيا الأمريكية. وقد حاول الرجل الفرار، لكنه اعتقل وفقاً لما ذكره المكتب.

مكتب التحقيقات الفيدراليداعشأمريكاالأمن الأمريكي