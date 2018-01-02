شاهد.. ماحدث لرجل يحمل مئات الألعاب النارية في سيارته
شاهد.. انفجار مئات الألعاب النارية في سيارة
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و45 دقيقة.
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ألعاب نارية اشتعلت في صندوق السيارة الخلفي لهذه السيارة التي كانت تحمل أكثر من 600 مفرقة نارية
ألعاب نارية اشتعلت في صندوق السيارة الخلفي لهذه السيارة التي كانت تحمل أكثر من 600 مفرقة نارية
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