شاهد.. ماحدث لرجل يحمل مئات الألعاب النارية في سيارته

شاهد.. انفجار مئات الألعاب النارية في سيارة

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و45 دقيقة.
أمريكاحوادثمهرجانات رأس السنة
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ألعاب نارية اشتعلت في صندوق السيارة الخلفي لهذه السيارة التي كانت تحمل أكثر من 600 مفرقة نارية

أمريكاحوادثمهرجانات رأس السنة