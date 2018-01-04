محامو ترامب يطالبون بوقف نشر كتاب "النار والغضب".. ويهددون بمقاضاة بانون

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- طالب محامون يمثلون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، بوقف نشر كتاب "النار والغضب: داخل بيت ترامب الأبيض"، وذلك في رسالة قانونية إلى مؤلف الكتاب مايكل وولف وناشره هنري هولت، حصلت CNN على نسخة منها.

مستشار ترامب السابق يزعم خيانة الإدارة للوطنية: القصة الكاملة 2:37

كما هدد المحامي تشارلز هاردر، الذي يمثل ترامب وحملته الانتخابية، بمقاضاة ستيف بانون، كبير مستشاري الشؤون الاستراتيجية السابق للرئيس ترامب وأحد أبرز عناصر فريق حملته الانتخابية، بتهم "التشهير والقذف والافتراء وانتهاك اتفاق الالتزام بالسرية"، بعد التصريحات المنسوبة إلى بانون ضد ترامب في كتاب "النار والغضب"، التي وصف فيها بعض تصرفات إدارة ترامب بـ"الخائنة وغير الوطنية"، وانتقد تواصل فريقه مع شخصيات روسية.

ورد ترامب منتقدا بانون بشدة، قائلا: "ليس لبانون علاقة بي أو بولايتي الرئاسية، عندما طردته من وظيفته لم يخسر عمله فحسب بل وعقله أيضا"، مضيفا أن بانون "يمثل نفسه فقط ويقوم بتسريب المعلومات من البيت الأبيض إلى الصحافة من أجل تضخيم دوره السياسي".

الكتاب الذي من المتوقع أن يصدر قريبا نُشرت أجزاء منه في صحيفة "غارديان" وموقع مجلة "نيويورك تايمز"، ويحمل الكثير من التفاصيل حول السنة الأولى من حكم ترامب، وينقل مؤلفه عن بانون وصفه للاجتماع، الذي ضم في يوليو/ تموز الماضي عددا من مسؤولي حملة ترامب الانتخابية وشخصيات روسية، بأنه "خيانة." كما ينقل الكتاب عن بانون اعتراضاته الشخصية على ترامب نفسه، وكذلك على نجله دونالد جونيور، وزوج ابنته، جاريد كوشنير.