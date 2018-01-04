10 نقاط من "النار والغضب" داخل بيت ترامب الأبيض

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لن يُنشر كتاب الصحافي مايكل وولف الجديد، الذي يوثق السنة الأولى لرئاسة دونالد ترامب، قبل الأسبوع المقبل. ولكن المقتطفات التي صدرت، الأربعاء، كان لها أثر كبير دفع ترامب إلى مهاجمة مستشاره السابق للشؤون الاستراتيجية، ستيف بانون.

مستشار ترامب السابق يزعم خيانة الإدارة للوطنية: القصة الكاملة 2:37

إليكم أبرز 10 مقتطفات من كتاب وولف، التي نشرت مجلة "نيويورك تايمز" أجزاء منه بعد ظهر الخميس: