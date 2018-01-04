واشنطن تُعيد إدراج السعودية وإيران والسودان على قائمة "انتهاك الحرية الدينية"

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أنها أعادت إدراج 10 دول، بينها المملكة العربية السعودية، على قائمة "بلدان تشكل قلقا خاصا" بسبب انتهاكات الحرية الدينية، فيما جاءت باكستان على قائمة مراقبة خاصة بسبب ما وصفته الخارجية الأمريكية بـ"انتهاكات خطيرة" للحريات الدينية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، في بيان، إنه "في العديد من الأماكن حول العالم، يتعرض الناس للاضطهاد والملاحقات غير العادلة والسجن بسبب ممارسة حقهم في حرية الدين والعقيدة". وأضافت: "اليوم، عدد من الحكومات تنتهك قدرة الأفراد على اعتناق أو تغيير أو التخلي عن دياناتهم بحسب معتقداتهم أو التمتع بحرية ممارسة شعائر ديانة أو معتقد".

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وتابعت المتحدثة بالقول إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون أعاد إدراج المملكة العربية السعودية وإيران والسودان والصين وبورما وكوريا الشمالية وإريتريا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزباكستان، على قائمة "بلدان تشكل قلقا خاصا" بسبب الحرية الدينية، في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مضيفة أنه وضع باكستان على قائمة خاصة بسبب "الانتهاكات الخطيرة" للحرية الدينية.