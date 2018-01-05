أردوغان يشبه احتجاجات إيران بأحداث ميدان تقسيم بتركيا: شأن داخلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— شبه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاحتجاجات التي تشهدها عدد من المدن الإيرانية بالاحتجاجات غزي في ميدان تقسيم بتركيا، لافتا إلى أن ما يجري "شأن داخلي."

لماذا اندلعت الاحتجاجات الأخيرة في إيران؟ 1:41

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية على لسان أردوغان قوله: "هذا الوضع شأن داخلي لإيران، ومطلب حر للشعب. طبعا من غير الصواب أن يقدم البعض هناك، إلى شيء مماثل لما فعلوه في أحداث غزي في ميدان تقسيم بتركيا، هذا يعني تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. فليدعوا الدول تنظم مسائلها الداخلية فيما بينها، وهذا سيكون صحيا أكثر."

وأضاف أردوغان وفقا لتقرير الوكالة أن "الرسائل التي بعث بها روحاني للشعب، ومواقفه تجاه المظاهرات تتوافق تماما مع الديمقراطية،" وأنه أكد على نظيره الإيراني ضرورة أخذ مطالب الشغب بعين الاعتبار، مشيرا إلى أنه "شاهد التزام روحاني بالديمقراطية، وأنه أمر أفراد الشرطة في بلاده بعدم استخدام السلاح ضد المتظاهرين."