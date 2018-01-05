النائب العام بإيران: مصمم الإضرابات مسؤول سابق بـCIA وبتمويل سعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال النائب العام بإيران، حمد جعفر منتظري، إن ما وصفها بالاضطرابات التي تشهدها بلاده، صممها مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية، يدعى مايكل اندريا، على حد تعبيره، متهما المملكة العربية السعودية بتمويلها.

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جاء ذلك في كلمة لمنتظري، الخميس، قال فيها وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "المصمم الرئيسي لهذا المشروع هو شخص أمريكي يدعى مایكل اندریا، الذي تولى سابقا مسؤولية (قسم) مكافحة الارهاب لدى وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA."

وتابع قائلا: "وفقا للمعلومات المتوفرة فقد أقدم القائمون على غرفة العمليات (المفتعلة للمظاهرات) ومن خلال دراسات كثيرة علي مرّ الاعوام السابقة، أقدموا على خلق تحركات (شعبية) مطلبية حملت عنوان 'لا لزيادة الأسعار'، و'لا لدفع الفواتير، و'حركة خاسري الاموال والمتقاعدين."

وأضاف: "في سياق تنفيذ هذا المخطط، فقد تم استعراض مشروعين أحدهما تونسي والآخر لیبي، وذلك وفقا لنشاطات الحركات المجتمعية لدى البلدين، وفقا للمشروع التونسي، فإن التحركات المجتمعية تنتقل من المركز نحو الاطراف، فيما تمتد ذات التحركات وفقا للمشروع اللّیبي بدء من الاطراف باتجاه المركز.. وغرفة العمليات وبعد تقييمها (لكلا المشروعين) اختارت المشروع الليبي أي التحرك من الاطراف باتجاه المركز لتنفيذه في إيران."