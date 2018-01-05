مريم رجوي بفيديو للإيرانيين "المنتفضين": التحرر من نير ولاية الفقيه والاستبداد الديني أمر ممكن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وجهت مريم رجوي، زعيمة المعارضة الإيرانية في الخارج، رسالة مصورة للإيرانيين "المنتفضين" على حد تعبيرها، أكدت فيها بالقول: "انكم أثبتم أن إيران المتحررة من نير ولاية الفقيه والاستبداد الديني أمر ممكن."

وقالت رجوي في الرسالة التي نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "أيها المنتفضون، يا بنات وأبناء إيران البطلة، يا من انتفضتم وجعلتم المدن الإيرانية مضاءة بنور طلب الحرية والعدالة بوركت أيديكم أنتم قد هززتم الأرض تحت أقدام نظام ولاية الفقيه البائد."

وتابعت قائلة: "قربتم الشعب الإيراني إلى تحقيق آمالهم التي طمست منذ مائة عام، وأنكم أثبتم أن إيران المتحررة من نير ولاية الفقيه والاستبداد الديني أمر ممكن."