ترامب عن كتاب النار والغضب: مزيف ولم اتحدث معه حول الكتاب أبدا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، على كتاب "النار والغضب داخل بيت ترامب الأبيض"، الذي كتبه الصحفي مايكل وولف، وتضمن مقابلة مع كبير مستشاري ترامب السابق، ستيف بانون، الذي استهدف بكلامه إدارة ترامب ونعت بعض تصرفاتها بـ"الخائنة وغير الوطنية."

جاء ذلك في تغريدة لترامب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "لم اسمح بدخوله للبيت الأبيض (وفي الحقيقة رفضت طلبه مرارا) كاتب كتاب مزيف! لم اتحدث معه حول الكتاب أبدا. ملئ بالكذب.."

ويذكر أن محامين يمثلون ترامب طالبوا، الخميس، بوقف نشر وذلك في رسالة قانونية إلى مؤلف الكتاب مايكل وولف وناشره هنري هولت، حصلت CNN على نسخة منها، حيث هدد المحامي تشارلز هاردر، الذي يمثل ترامب وحملته الانتخابية، بمقاضاة ستيف بانون، كبير مستشاري الشؤون الاستراتيجية السابق للرئيس ترامب وأحد أبرز عناصر فريق حملته الانتخابية، بتهم "التشهير والقذف والافتراء وانتهاك اتفاق الالتزام بالسرية"، بعد التصريحات المنسوبة إلى بانون ضد ترامب والتي وصف فيها بعض تصرفات إدارة ترامب بـ"الخائنة وغير الوطنية"، وانتقد تواصل فريقه مع شخصيات روسية.