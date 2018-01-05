شاهد.. ملايين الإيرانيين في مسيرات مؤيدة للحكومة

ملايين الإيرانيين في مسيرات مؤيدة للحكومة

العالم
آخر تحديث الجمعة, 05 يناير/كانون الثاني 2018; 12:52 (GMT +0400).
إيراناحتجاجات إيرانمظاهراتأمريكا
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حتى إعداد هذا التقرير شهدت المظاهرات في إيران مقتل 21 شخص واعتقال 450 آخرين بعد أيام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة وللاقتصاد المتعثر وغلاء الأسعار.

خرج الملايين من الإيرانيين في مسيرات ضخمة في أنحاء البلاد دعماً للحكومة وتنديداً بالمظاهرات وأحداث العنف المميتة التي ضربت بعض المدن في البلاد.

إيراناحتجاجات إيرانمظاهراتأمريكا