شاهد.. ملايين الإيرانيين في مسيرات مؤيدة للحكومة

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حتى إعداد هذا التقرير شهدت المظاهرات في إيران مقتل 21 شخص واعتقال 450 آخرين بعد أيام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة وللاقتصاد المتعثر وغلاء الأسعار.