ظريف عن جلسة مجلس الأمن حول مظاهرات إيران: فشل آخر لأمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، إن الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الأمن، الجمعة، بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية لبحث المظاهرات التي تشهدها بلاده يعتبر "فشلا آخر للسياسة الخارجية الأمريكية،" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة لظريف حيث قال وفقا لما ترجمته وكالة الأنبار الإيرانية الرسمية: "'مجلس الأمن الدولي رفض محاولة الولايات المتحدة المكشوفة لخطف تفويضه. أغلبية الاعضاء أكدوا على ضرورة التنفيذ الكامل لخطة العمل المشترك الشاملة ومنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى. خطأ فادح آخر لإدارة ترامب في مجال السياسة الخارجية."

ويذكر أن خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، دعوا في بيان، الجمعة، السلطات الإيرانية، إلى احترام حقوق المتظاهرين المعارضين، معربين عن قلقهم الشديد من القيود التي تفرضها إيران على وسائل التواصل الاجتماعي.