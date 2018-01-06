اضرار خفيفة تلحق بطائرة كويتية بعد تصادم بمطار نيويورك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— لحقت أضرار خفيفة، السبت، بطائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية في مطار جي اف كي بنيويورك، وذلك بعد تصادم مع طائرة أخرى دون وقوع إصابات.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن الطائرة كانت تستعد للإقلاع قبل أن تتعرض للاصطدام من قبل طائرة أخرى على المدرج الأمر الذي أدى لوقوع أضرار خفيفة بمؤخرتها دون تسجيل إصابات.

وبين تقرير الوكالة الكويتية أن الطائرة أخليت من الركاب الذين نقلوا إلى أحد الفنادق إلى أن يتم توفير بديل لهم.

ويذكر أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي يتعرض له الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية لأحوال جوية صعبة، الأمر الذي أدى إلى إعلان مطار جي أف كي بنيويورك تعليق الرحلات بصورة مؤقتة، الخميس الماضي.