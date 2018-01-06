حصريا لـCNN.. ماذا رد وزير خارجية أمريكا على سؤال حول صحة ترامب العقلية؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأمريكية، إنه لا يملك سببا يدفعه للتشكيك أو التساؤل حول الصحة العقلية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

مستشار ترامب السابق يزعم خيانة الإدارة للوطنية: القصة الكاملة 2:37

جاء ذلك في مقابلة حصرية لتيلرسون مع CNN حيث قال: "ليس لدي سبب للتشكيك في صحته (ترامب) العقلية، علاقتي معه وهي علاقة تتطور وهذا ما أذكر الناس به دائما، هو أنني وهو لم نعرف بعضنا قبل أن يطلبني لمنصب وزير الخارجية، وليس لدينا تاريخ ماض."

وتأتي تصريخات الوزير الأمريكي بعد الضجة التي أثارها مايكل وولف مؤلف كتاب "النار والغضب: داخل بيت ترامب الأبيض"، والتصريحات التي أدلى بها، الجمعة، في مقابلة مع قناة "NBC"، حيث قال إن "100% من الأشخاص المحيطين بترامب من أسرته ومستشاريه يشككون في قدرته العقلية وجدارته بالرئاسة".

وأضاف أنه حتى ايفانكا ابنة ترامب وزوجها جاريد كوشنر "يحملونه مسؤولية كل شيء ويقولون: ليس نحن بل هو". وتابع وولف بالقول إن "أقرب المقربين من ترامب يصفونه بأنه مثل الطفل وكبار الموظفين يقولون إنه أحمق وغبي ولا يقرأ ولا يسمع".